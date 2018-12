Conférences-débats

La finance peut-elle sauver le climat ?

Le cycle de conférences-débats "Comprendre et Agir" se poursuit avec l'intervention lundi 26 mars 2018 d'Alain Grandjean, économiste de l'environnement.

26/03/2018

Inria Grenoble Rhône-Alpes

Le monde financier prend progressivement conscience du changement climatique. Les initiatives se multiplient montrant la réalité de cette prise de conscience et plus encore le passage à l’acte : actions en assemblée générale d’actionnaires, émissions de green bonds, désinvestissement des industries fossiles etc. Si l’on peut se féliciter de cette évolution, au motif évident que rien de substantiel aujourd’hui ne peut se faire sans être financé et assuré, il est légitime de tenter d’évaluer son ampleur et son impact.

Tel est l’objet de l’intervention d’Alain Grandjean, qui après avoir rappelé les enjeux écologiques, sociaux, économiques et financiers, fera un point sur la mobilisation du secteur financier et identifiera de nouveaux leviers d’action.

Alain Grandjean est fondateur et associé de Carbone 4, cabinet de conseil en stratégie climat. Il est membre du comité scientifique de la Fondation Nicolas Hulot et du conseil économique pour le développement durable auprès du ministre de la transition écologique et solidaire. Il est co-auteur de plusieurs livres portant sur la transition écologique dont “Financer la transition énergétique : carbone, climat et argent” paru en 2016.

Les conférences - débats "Comprendre et agir" éclairent les questions de sociétés pour agir sur notre monde.

Elles s’adressent à tous, citoyens et chercheurs, et se fixent pour but de mettre en évidence dans un langage accessible, les connaissances scientifiques pointues et les questionnements éthiques pour participer à la décision et pour agir ensemble sur un monde partagé.

L’exposé de 30 à 45 minutes est suivi d’un débat avec le public.

